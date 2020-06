Hoje celebra-se o Dia da Criança, como tal, José Carlos Pereira aproveitou para partilhar com o mundo uma fotografia do seu filho, o pequeno Salvador, de três anos.

"Hoje é o dia de todas as crianças. É também o dia da minha criança. Mas infelizmente nem todas as crianças podem sorrir, ou ter a sorte que as 'nossas crianças' têm. Vamos tirar hoje uns segundos para refletir naquilo que poderemos melhorar no mundo, para que haja mais sorrisos como este", alertou na legenda da publicação da sua conta de Instagram.

Acha o menino mais parecido com José Carlos Pereira ou Liliana Aguiar?

