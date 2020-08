O regresso de Cristina Ferreira para a TVI tem dado muito que falar sobretudo nas redes sociais. Refletindo acerca do assunto, bem como sobre as diferentes reações que tem visto dos internautas, a apresentadora acabou por fazer um desabafo na sua conta de Instagram ironizando com o assunto.

"Às vezes gostava de publicar num livro tudo aquilo que já escreveram nos comentários das minhas publicações. Dava um belíssimo estudo sociológico", começou por referir.

"Saber esperar é uma virtude. Não falar do que não se sabe também", realça ainda.

Ou seja, até setembro ainda serão feitas bastantes revelações...

