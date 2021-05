Marta Melro comemorou o 36.º aniversário na companhia de alguns amigos especiais, como contou aos seguidores da sua página de Instagram.

A data, celebrada no passado sábado, 8 de maio, foi festejada junto daquela que é a sua "segunda família", mas, destaca, foi tudo organizado "com segurança" por causa da pandemia.

"Depois de mais de um ano sem abraçar as pessoas, sem conviver, sem nada, foi mágico no dia do meu aniversário poder estar com aqueles que são a minha segunda família, os meus amigos, que eu amo assim daqui até à lua! Praticamente não há fotos porque ou se vive ou se regista né?!", começou por escrever na rede social.

E antes de terminar a publicação, destacou: "De sublinhar que todas as pessoas presentes foram devidamente testadas e só com essa segurança decidimos estar juntos".

