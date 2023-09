A vida privada de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez gera muito interesse em todo o mundo e também por isso há quem preste muita atenção ao que é partilhado por ambos nas redes sociais.

A revista espanhola El Mueble desfez a curiosidade dos fãs deste casal e reuniu vários detalhes sobre a mansão da família na Arábia Saudita, apurados segundo as publicações feitas principalmente por Gio.

A casa, avaliada em 12 milhões de euros, situa-se em Al Muhammadiyah, um condomínio de luxo com lojas e restaurantes no seu interior. Tudo indica que a mesma tem dois pisos, uma zona de jardim com piscina e janelas enormes.

Em todas as partilhas feitas no interior da mansão, é ainda possível perceber que as paredes são brancas e que as divisões têm pé alto, para além de serem todas muito amplas.

No que diz respeito à decoração, esta é muito minimalista e deixa espaço para que as crianças consigam brincar à vontade e sem o risco de partirem o que quer que seja.

Outro detalhe que não passou despercebido foi a sala de cinema que a família tem à sua disposição. Tem vários sofás confortáveis e para quem se fartar do filme há ainda uma piscina de bolas.

Por fim, no exterior, Georgina e Ronaldo optaram por ter uma cama balinesa, homenagem a esta ilha da Indonésia de que os dois tanto gostam.

