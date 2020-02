Jojo Todynho contou com um fim de semana festivo. Isto porque, no último sábado, a cantora brasileria esteve presente no casamento de um casal amigo, Marcos e Junior, em Trancoso, na Bahia.

Com um novo visual, pois está atualmente com os cabelos vermelhos, a artista não deixou passar em branco este dia especial e fez questão de partilhá-lo na sua página do Instagram.

Na rede social, Jojo destacou o visual que escolheu para o momento: um vestido com algumas transparências, decotado e com uma grande abertura lateral, cor de rosa.

Veja o referido look em detalhe nas fotografias da galeria.

Leia Também: Jojo Todynho responde à letra após ser acusada de usar photoshop