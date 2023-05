"Para bom entendedor, meia palavra basta". É assim que Bruno Caetano justifica uma recente partilha feita nas redes sociais e que muito aplaudida tem sido pelos cibernautas.

O jornalista da TVI recordou o desaparecimento de Rui Pedro em 1998, na vila de Lousada, numa altura em que o país volta a olhar com atenção para o caso de Madeleine McCann, com novas buscas a decorrer na barragem do Arade, em Silves.

"Rui Pedro... Desapareceu a 4 de março de 1998 em Lousada... Até hoje ninguém soube mais nada... Para bom entendedor, meia palavra basta", escreveu o comunicador.

Por fim, Bruno Caetano deixou uma mensagem de força à mãe de Rui Pedro. "Um beijinho Filomena", terminou dizendo.

A publicação já conta, ao início da manhã desta quinta-feira, com mais de 10 mil gostos, 1.400 comentários e 8.600 partilhas. Veja-a abaixo.

