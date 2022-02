Rui Unas descobriu há três dias que passaria o seu aniversário em isolamento por ter testado positivo à Covid-19. O ator e humorista celebrou esta quarta-feira, 23 de fevereiro, mais um ano de vida... e com direito a festa.

Apesar de estar doente e ainda com alguns sintomas, Unas reuniu a família para o almoço mas sempre com o devido distanciamento.

Aproveitando o facto de viver numa casa com jardim, o ator esteve com a mulher e os dois filhos neste espaço exterior. Unas ficou sempre distante dos restantes, ainda que conseguissem notar a presença uns dos outros.

No Instagram, o rosto da SIC revelou imagens da celebração. O almoço pode ser visto através do vídeo na galeria e o bolo de aniversário com o qual foi surpreendido aparece em destaque na publicação abaixo:

