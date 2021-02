Em setembro de 2011, Meghan Markle trocou alianças com o produtor Trevor Engelson e deu agora que falar um pormenor curioso. O seu vestido de noiva tinha algumas semelhanças com o de Kate Middleton, que subiu ao altar com o príncipe William cinco meses antes.

A revista britânica Hello chamou a atenção para os dois modelitos que se destacavam pelo cinto em diamantes.

No caso de Kate, note-se, este não foi o vestido principal, com que apareceu na Abadia de Westminster, mas sim o segundo, que usou num evento privado.

Confira nas imagens abaixo as semelhanças entre as duas peças.

Kate Middleton© Getty Images

Terá sido coincidência ou Kate Middleton já era para Meghan Markle uma fonte de inspiração?

Leia Também: Kate Middleton recicla visual em tweed que estreou em 2012