Joana Diniz casou-se com Flávio Miguel no passado fim de semana. A novidade foi tema de conversa na rubrica 'Conversas de Café', do 'Dois às 10', da TVI, tendo levando Cláudio Ramos a recordar o namoro da ex-concorrente do 'Big Brother' com o irmão, Luís Nascimento.

"Devo dizer que a minha filha gosto muito da Joana, a minha sobrinha Carlota também, tem muito boa relação com a Joana Diniz, a minha mãe também gosta dela. Sempre foi, dentro de casa, exemplar. Para mim sempre foi um amor, muito bem educada com as minhas sobrinhas, mesmo muito querida", destacou o apresentador.

Mais à frente, acrescentou: "Gosto muito da Joana, acho-lhe muita graça". Veja aqui.

