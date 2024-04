Durante as 'Conversas de Café' desta quinta-feira, 18 de abril, Cláudio Ramos, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Merche Romero comentaram a nova tatuagem de Edmundo Vieira. Em homenagem a Angélico Vieira, de quem era grande amigo, este tatuou no pescoço um símbolo de asas.

Nesta ocasião, Cláudio lembrou a última vez que esteve com Angélico.

"A última vez que estive com ele foi com a tua irmã... eu, tu e ele na mesa no dia do casamento do [Eduardo Beauté] e do Luís Borges", relatou, enquanto respondia a Cinha Jardim.

Recorde-se que Eduardo Beauté e Luís Borges deram o nó em maio de 2011 e Angélico morreu a 28 de junho desse mesmo ano. Tinha 28 anos.

