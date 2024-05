Um dos momentos mais divertidos do programa 'Dois às 10' desta segunda-feira, dia 27, foi protagonizado por Cláudio Ramos, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz.

Tentando demonstrar um momento que aconteceu no 'Big Brother', nomeadamente, as noites de David, Gabriel e Daniela, Cláudio pediu a Quinaz para que este se deitasse no chão, de maneira a exemplificar o momento. A eles, em representação de Daniela, acabou por juntar-se Cinha.

O resultado final gerou muitas gargalhadas entre o público, conforme se poderá ver na publicação de seguida:

