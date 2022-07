Cláudio Ramos e Maria Cerqueira Gomes trocaram os festivais de verão, os looks arrojados e as purpurinas por uma noite a dois.

Os apresentadores jantaram juntos num restaurante e depois passearam pelas ruas de Lisboa enquanto comiam um gelado.

Através do Instagram, Maria e Cláudio partilharam as imagens que marcaram este animado serão, brincando quase sempre com o facto de terem optado por não marcar presença no NOS Alive.

"Duas brasas no Gelado Alive", brincou Cláudio Ramos.

