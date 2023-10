Depois de ter revelado que estava a usar as camisolas do avesso por causa de um problema de pele, acne mallorca, tema que foi comentado no 'Dois às 10', da TVI, com uma médica especialista em dermatologia, Cláudio Ramos voltou a falar aos fãs.

O apresentador recebeu várias mensagens e quis agradecer todas as manifestações, tendo publicado um vídeo nas stories da sua página de Instagram.

"Venho aqui só para agradecer a todas as pessoas (que são muitas) - é impossível fazê-lo de forma individual - que enviaram mensagens, comentários sobre a situação que contei no programa. Por causa do sol, tive um problema de pele que se estendeu aos dois braços como as fotografias que foram publicadas", começou por dizer.

"Estou a receber muitas mensagens de pessoas com ideias terapêuticas, mezinhas caseiras, médicos para consultar. É porque não viram o programa e só estão baseados nas fotografias que viram na Internet. Se forem ver o programa vão perceber que o problema está totalmente resolvido, vão perceber como é que ele se resolveu e, acima de tudo, vão perceber os cuidados que devemos ter com o sol por variadíssimas razões", destacou depois. Veja o vídeo na galeria.

Mas não ficou por aqui e, pouco tempo depois, publicou uma fotografia do seu braço onde mostra que já está melhor.



