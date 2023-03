Cristina Ferreira e Cláudio Ramos voltaram a apresentar juntos o programa da manhã da TVI esta terça-feira, dia 21 de março, e muito se divertiram ao longo de toda a emissão.

A dada altura, Cristina sublinhou o facto de Cláudio ter conseguido urinar em 30 segundos, com o apresentador a responder assim: "Mas não lavei as mãos, mas também nunca lavo".

"A minha pilinha é mais limpinha do que a torneira de um sítio público. Peço desculpa, se for em casa é diferente", atirou depois Cláudio, com Cristina a não conseguir conter o riso.

Cristina Ferreira, por fim, confessou que também nem sempre lava as mãos após urinar.

Veja aqui o momento em causa.

