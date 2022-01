No Brasil a desfrutar das maravilhas do verão carioca, Cláudia Vieira não resistiu em partilhar novas imagens das férias na companhia do namorado, João Alves, e de um grupo de amigos.

Esta quarta-feira, a atriz, de 43 anos, mostrou-se em biquíni enquanto apanhava banhos de sol no hotel Fasano, em Ipanema. "De molho e com um pano de fundo icónico", escreveu na legenda.

Recorde-se que, antes de embarcar rumo ao país irmão, Cláudia Vieira viveu um momento de grande dor ao perder o cão, Yoshi, que estava presente na sua vida há 14 anos.

