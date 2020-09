Cláudia Vieira mostrou hoje aos seguidores do Instagram o seu lado de mãe muito 'babada'. A atriz publicou na sua conta duas fotografias onde aparece a divertir-se com as duas filhas.

"Existe algo melhor na vida? Chegar a casa e ter estes seres bons a deliciarem-se uma com a outra e eu a babar com elas", afirmou na legenda dos ternurentos retratos.

Vários fãs e outras figuras públicas comentaram a publicação. Jorge Corrula brincou afirmando: "Não acho bem, repito, não acho bem! Enfim estou a falar do cão a babar as miúdas depois do banho tomado".

Por seu turno, Rita Ferro Rodrigues disse: "É mesmo o melhor de tudo".

Ora veja!

