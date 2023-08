"Um ano de nós". Foi assim que Cláudia Nayara deu início a uma declaração de amor repleta de reflexões, dedicada à sua 'cara-metade', Miguel Crista.

No Instagram, a cantora partilhou um longo texto onde sublinhou as dificuldades sentidas ao longo dos últimos 12 meses, marcados pela sua detenção e, depois, do diagnóstico de cancro no colo do útero.

"Um ano de nós... um ano, cheio batalhas, dores, mas tive me erguer e nunca largar-te a mão. Algumas pessoas pensam que encontrar um amor verdadeiro é encontrar uma pessoa perfeita, que saiu dos seus sonhos e encaixa perfeitamente em todas as áreas da sua vida. Esse é um grande erro e a principal explicação para o fim da maior parte dos relacionamentos", começou por escrever Cláudia.

"Um amor verdadeiro é aquele que resiste ao teste do tempo. É ter ao lado uma pessoa que conhece todas as nossas imperfeições e continua nos amando do mesmo jeito. É verificar que existem algumas incompatibilidades e alguns gostos completamente diferentes, mas estar disposto a fazer alguns sacrifícios para agradar a outra pessoa. É enfrentar os desafios e as dificuldades de mãos dadas, porque quem ama de verdade sabe que os dois juntos são muito mais fortes do que se estiverem separados. Vamos tomar novamente o galão com uma torrada?", concluiu a artista.

Ora veja:

