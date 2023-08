Florence Welch revelou que fez uma cirurgia de emergência depois de ter sido forçada a cancelar uma série de compromissos.

A vocalista dos The Florence And The Machine, de 36 anos, abriu o coração sobre o assunto através de uma publicação que fez este domingo, 27 de agosto, na sua página de Instagram.

"Lamento imenso por ter tido de cancelar os últimos espetáculos", escreveu.

"Tive de ser submetida a uma cirurgia de emergência por motivos que ainda não me sinto forte o suficiente para revelar, mas salvou a minha vida", sublinha.

A artista garantiu que regressará para encerrar a digressão 'Dance Fever' em Lisboa e em Málaga.

O comunicado surge seis dias depois de a personalidade contar que exames médicos mostraram que andava a "dançar com um pé partido", tendo por isso cancelado os concertos marcados no Rock en Seine, em Paris, e no Zurich Open Air Festival.

A performer partiu o pé numa atuação na O2 Arena, em Londres, no passado mês de novembro.

Recorde-se que a banda vem a Lisboa esta sexta-feira, 1 de setembro, para o festival Meo Kalorama.

