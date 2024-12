Renata tornou-se a primeira finalista do 'Secret Story 8' ao receber um 'passaporte' na gala deste domingo, dia 15. O assunto foi comentado no programa 'Dois às 10' desta segunda-feira, com Cinha Jardim a não poupar nas críticas.

"Acho que ela não vai mudar...", afirmou, quando questionada por Cristina Ferreira sobre a possibilidade desta alterar o seu comportamento nas últimas duas semanas de jogo.

"Ela é diabólica! É merecedora deste lugar. Se se gosta em homem, também se gosta em mulher deste tipo de jogadores", defendeu.

"Durante algum tempo até fui bastante apoiante dela, depois houve uma altura em que deixei de ser e agora percebo que é jogo. Só acho que ela devia ter um bocadinho mais de educação e não atacar os outros quando faz exatamente a mesma coisa", notou por fim.

