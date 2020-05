Sem dúvida que os D'ZRT foram a banda de maior sucesso dos 'Morangos com Açúcar'. O grupo que começou por conquistar o coração dos fãs na série juvenil da TVI acabou por se prolongar e somar grandes conquistas.

Cifrão, um dos membros do grupo, recordou precisamente um dos momentos altos, nomeadamente quanto tiveram a oportunidade de atuar no festival Rock in Rio Lisboa.

Partilhando imagens na sua conta de Instagram que remontam a este momento, sublinhou: "Faz hoje 10 anos (dia 29 de maio de 2010) que atuamos no Rock in Rio Lisboa. A química destes 4 era qualquer coisa!".

Da banda ainda faziam parte Paulo Vintém, Edmundo Vieira e Angélico Vieira.

