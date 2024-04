A Agência Portuguesa do Ambiente deixou um alerta para a possibilidade de este fim de semana haver uma massa de ar com poeiras proveniente do norte de África, o que poderia afetar a qualidade do ar em algumas zonas do país.

Uma notícia que levou Rita Pereira a deixar um comentário, na brincadeira, nas stories da sua página de Instagram.

"Inaceitável!!! Vou uma vez por ano ao cabeleireiro, este penteado ainda tem de viver para uma jogo de basquetebol, um jantar de amigas e uma publicidade para filmar, agora vêm-me com lama a cair do céu? Inaceitável", escreveu, na brincadeira, a atriz.

Publicação de Rita Pereira© Instagarm