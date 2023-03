Chris Martin aceitou o convite de Conan O'Brien e participou no podcast 'Conan O'Brien Needs A Friend'. Nessa entrevista, confessou que apenas come uma refeição por dia e explicou o porquê.

Na origem desta decisão esteve uma conversa tida com Bruce Springsteen, que segue uma dieta particular.

"Tive a sorte de ir a casa dele almoçar, depois de termos tocado em Filadélfia, no ano passado. Eu já seguia uma dieta alimentar muito restrita, mas o Bruce parecia estar em melhor forma do que eu. A mulher dele é que me disse que ele só comia uma refeição por dia. E eu pensei 'então vamos a isso, vai ser o meu próximo desafio'", fez notar Chris Martin.

"Já não como o jantar. Depois das 16h deixo de comer", explicou ainda.

Veja abaixo a o excerto em causa.

