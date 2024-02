Chris Hemsworth assinalou o Dia dos Namorados de forma divertida.

Na sua conta no Instagram, o ator partilhou um pequeno vídeo com a mulher, a também atriz Elsa Pataky, no qual os dois aparecem a nadar debaixo de água.

Na gravação Chris surge a nadar por cima da companheira, abraçando-se a ela.

"Feliz Dia dos Namorados. Este ano pensei em partilhar convosco como é que se fazem os bebés na Austrália. É um jogo de paixão, amor e espírito desportivo intenso, onde todos são vencedores", escreveu, na legenda do vídeo.

