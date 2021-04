Francisco Rodrigues dos Santos, popularmente conhecido como Chicão, foi convidado no programa 'Cristina ComVida' desta quarta-feira, dia 21, onde acabou por ser surpreendido em direto pela namorada, Inês Vargas.

Ainda antes da companheira entrar em estúdio, o líder do CSD desfez-se em elogios àquela que diz ser a mulher da sua vida e a pessoa com quem quer partilhar o futuro. "A Inês é o amor da minha vida. Namoramos há sete anos e vamos casar este ano. Espero constituir família com ela. O amor torna-nos dependentes das pessoas", afirmou.

Embevecido ao falar da namorada, Francisco não quis crer quando a viu entrar em direto para o surpreender. Um momento que Inês aproveitou para retribuir as palavras carinhosas que acabara de ouvir minutos antes.

"O Francisco é uma pessoa brilhante em todos os sentidos: Intelectualmente é brilhante, mas depois tem a parte humana que, quem o conhece, percebe. Qualquer pessoa que o conheça não tem como não gostar dele", disse.

Inês contou ainda que o casal se conheceu na Juventude Popular e, apesar de exercer a profissão de nutricionista, partilha do mesmo interesse pela política.

