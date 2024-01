A chef particular do 'clã Kardashian-Jenner', que trabalha com a família há cerca de uma década, revelou recentemente que a família adora festejar com "refeições casuais".

Khristianne Uy, mais conhecida como Chef K, acrescentou que adoram massa e queijo grelhado, mas diz que equilibram a ingestão desses alimentos com um "regime rígido de exercício físico".

Foi numa entrevista à Page Six que a chef falou sobre os gostos alimentares de Kris Jenner e das suas cinco filhas – Kourtney, Kim e Khloé Kardashian e Kendall e Kylie Jenner. "Digamos apenas que, se elas comem um queijo inteiro grelhado, vão compensar com muito treino no ginásio. Elas são muito rígidas quanto a isso".

No entanto, a chef sublinha ainda que, apesar de gostarem muito destes alimentos, nunca os ingerem em grandes quantidades por valorizarem a moderação.

