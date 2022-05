A princesa Charlene do Mónaco fez a sua primeira aparição pública este sábado, 30 de abril, depois meses de ausência.

A mulher do príncipe Alberto esteve a assistir ao Monaco E-Prix juntamente com o marido e os filhos, os gémeos Jacques e Gabriella, de sete anos.

Com o cabelo curto e um visual marcante, Charlene primou pela elegância ao surgir com um fato cinzento escuro combinado com uns stilettos pretos.

De recordar que no ano passado, Charlene foi obrigada a ficar vários meses na África do Sul para ser tratada a uma grave infeção que contraiu nos ouvidos, garganta e nariz. Depois de regressar ao Mónaco, algo que aconteceu já perto do final de 2021, ficou internada numa clínica na Suíça devido a problemas "emocionais" e "exaustão física" durante quatro meses, tendo voltado em março.

