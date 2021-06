Depois de um ano sem a realização do Royal Ascot, devido à pandemia da Covid-19, o regresso do evento hípico voltou a proporcionar que membros da família real e de várias elites britânicas voltassem a dar provas da sua elegância e sofisticação com as escolhas dos visuais.

A edição deste ano arrancou esta terça-feira e a caminhar para o fim da competição, que termina este sábado, dia 19, passamos em revista eternos protagonistas do evento.

Além das corridas de cavalos, o Royal Ascot é também palco de alguma excentricidade no que toca às escolhas dos chapéus que compõem os modelitos. Nesta galeria, reunimos as escolhas que mais se destacaram no terceiro dia da competição.

Clique para ver.

