César Mourão prepara-se para lançar uma música, novidade que partilhou com Ana Patrícia Carvalho no 'Estamos em Casa', no passado sábado, 30 de outubro.

“No próximo ano vamos ter uma surpresa, tu vais lançar o quê?”, perguntou Ana Patrícia Carvalho.

“Vou lançar a minha primeira música. Toda a gente me chateia, ‘porque é que não lanças?’ E agora vou lançar”, respondeu.

“Escrita por mim, composta por mim, direção musical do Guilha Marinho... E vamos a isso, ver o que sai. Eu depois estreio aqui”, disse ainda.

