César Mourão recorreu à sua página de Instagram para mostrar aos fãs uma recordação que guarda do avô. Trata-se de um autógrafo do um antigo jogador de futebol que jogava no Sporting.

Uma memória única que guarda com carinho, como destaca na rede social.

"Das muitas coisas que estão guardadas do meu avô. Autógrafo de 1958 de um dos 'cinco violinos' José Travassos. É como ter um autógrafo do Cristiano Ronaldo em 2082", escreveu na legenda da imagem que não passou despercebida aos olhos de muitos dos seus 700 mil seguidores.

Leia Também: Nova foto do filho de César Mourão derrete os seguidores