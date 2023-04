A cantora deu a conhecer o tema 'Love Again', que é a música do filme de James C. Strouse com o mesmo nome.

Céline Dion voltou à sua página de Instagram para partilhar novidades. A cantora lançou a música 'Love Again', do filme de James C. Strouse com o mesmo nome. Numa partilha que fez na rede social, destacou o tema e promoveu o lançamento da comédia romântica, que chega no dia 5 de maio aos cinemas. "E dia 12 de maio o álbum completo, incluindo cinco novas músicas da Céline, estará disponível", pode ainda ler-se na mesma publicação que foi escrita pela equipa da artista. Estas novidades chegam cerca de quatro meses depois de a cantora ter revelado que foi diagnosticada com um distúrbio neurológico raro e incurável, a síndrome de Moersch-Woltmann, também conhecida como síndrome de pessoa rígida (SPR). Leia Também: Céline Dion. A "onda gigante de amor" nos anos e após falar de doença