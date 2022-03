Estas celebridades deslumbrantes têm algumas peculiaridades corporais. No entanto, essas características não afetaram as suas carreiras. Algumas foram resultado de acidentes de infância e outras foram-lhes transmitidas geneticamente.

Clique na galeria para descobrir quais as celebridades que têm partes do corpo com características especiais.

Leia Também: Famosos que foram pais depois dos 60 anos