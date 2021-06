Catherine Zeta-Jones está casada com Michael Douglas desde o ano 2000, união que a atriz, de 51 anos, considera que a protegeu no meio da indústria do cinema.

"Era muito nova quando comecei. Sempre que tinha uma audição, nunca era num ambiente assim [mau]", afirmou em declarações ao Radio Times.

"Quando me mudei para a Hollywood, não foi muito antes de conhecer o meu marido, por isso, toda a gente sabia que estava com o Michael Douglas", recorda.

"Não sei se isso foi benéfico, mas talvez signifique que não estava nos ambientes onde poderia ficar vulnerável", notou.

Nesta entrevista, Catherine fez questão de elogiar as mulheres que fizeram parte do movimento MeToo, através do qual foram feitas uma série de denúncias de assédio e abusos sexuais na indústria do entretenimento.