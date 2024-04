Sem 'papas na língua', como habituou o público desde o primeiro dia, Catarina Miranda não poupou nas críticas que fez a Daniela Ventura, numa discussão entre as duas que aconteceu hoje, 9 de abril, no 'Big Brother'.

"Uma pessoa que quer tanto rezar não faz como tu, como já te avisaram incluindo aqui o Gabriel: [anda] a bater panelas e depois é que se lembra de tirar o pessoal do quarto para ir rezar", começou por apontar Catarina, acusando Daniela de não a ter deixado descansar durante a noite devido ao barulho.

"Acho que é ridículo, para de falar das minhas práticas. Estamos num jogo, tenho de jogar e mexer com o psicológico. A partir do momento em que chega a hora chega a vida real para mim e estou a tentar praticar a minha religião o máximo que eu posso. Não ponhas isso em causa porque não tem nada a ver uma coisa com a outra", argumentou Daniela.

Irritada, Catarina apontou: "Eu sei o que é o Ramadão, porque tenho pessoas na minha equipa que o praticam. O que tu fazes não é Ramadão".

"A partir do momento em que sais daquele quarto, pedes a todos os homens desta casa para sair, porque queres rezar e estás com o David na cama de boxers e agarrada com ele na perna, isso não é Ramadão", atira.

