Catarina Miranda já faz parte do grupo de figuras públicas com 100 mil seguidores no Instagram.

A ex-concorrente do 'Big Brother' atingiu esta marca especial nas últimas horas desta sexta-feira, tendo depois destacado o feito através desta mesma plataforma.

"Já somos 100 mil, vocês são sem dúvida os melhores apoiantes do mundo", escreveu Catarina, orgulhosa deste número.

Vale recordar que, desta forma, Catarina atinge o mesmo número de seguidores no Instagram que Miguel Vicente, vencedor do 'Big Brother 2022'. Já Francisco Monteiro, vencedor da edição do ano passado deste reality show, soma um número maior: 220 mil.

Apesar de não ter vencido a atual edição do programa da TVI, Catarina é, por muitos, considerada a grande protagonista da mesma.