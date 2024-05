Catarina Gouveia mudou de casa no ano passado e a pouco e pouco tem tornado a sua nova residência num local de sonho.

A conclusão do quarto foi mais um passo nesse sentido e a influenciadora decidiu partilhar com os seus seguidores como completou a parede da sua cama, com fotografias da família a preto e branco.

"Agora, sim, temos o nosso quarto! Ver esta parede nua sobre a cabeceira da cama, foi receber o convite pelo qual tanto esperávamos. Sempre quisemos ter, cá em casa, um mural de fotografias com alguns dos melhores momentos da nossa família! Proporcionar-se no quarto foi ouro sobre azul", começou por escrever.

"Acordar e adormecer a celebrar aquilo que vivemos de melhor, faz-nos sonhar com tudo aquilo que ainda está por vir! Não é inspirador?!", acrescentou ainda.

