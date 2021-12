Catarina Gouveia está grávida? Há seguidores na sua conta de Instagram que suspeitam que sim.

Atualmente de férias num lugar de sonho, as ilhas Seychelles, a atriz, de 34 anos, tem partilhado diversas imagens desta aventura com os seus admiradores do Instagram e houve quem notasse que a artista tem evitado mostrar a barriga - pelo menos em biquíni.

Claro que os comentários são apenas palpites, os quais não foram comentados pela artista.

Recorde-se que Catarina deu o nó com Pedro Melo Guerra em outubro de 2020.

