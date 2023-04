"Uma vergonha no parlamento", notou a apresentadora referindo-se aos protestos do partido nas celebrações do 25 de Abril.

Tal como Manuel Luís Goucha, também Catarina Furtado mostrou o seu desagrado perante um protesto que os deputados do Chega fizeram esta terça-feira, a propósito das comemorações do 25 de Abril, na Assembleia da República. Partilhando imagens do momento nas stories da sua página de Instagram, a apresentadora da RTP1 notou: "Uma vergonha no parlamento. Os deputados do Chega não fazem ideia do que é a liberdade e a educação. Não podemos deixar que cresçam por nós e pelos nossos filhos". Ora veja:

