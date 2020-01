Este fim de semana, Catarina Furtado e o marido, João Reis, quiseram sair da rotina e fazer uma 'escapadela'. Conforme a própria apresentadora partilhou nas suas redes sociais, atualmente encontra-se em Edimburgo, na Escócia.

"Fuga de fim de semana. Viagem no Tempo e na História. Escócia. Edimburgo. Uma visita imperdível às imensas exposições disponíveis no Castelo. Com Portugal no mapa, claro!", afirmou na legenda da publicação onde partilhou várias imagens.

