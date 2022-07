David e Victoria Beckham encontraram-se nos últimos dias com Sarah Ferguson. O casal e a família estão de férias na Costa Amalfitana, em Itália, onde tiveram oportunidade de cruzar-se com a ex-mulher do príncipe André, filho da rainha Isabel II.

O antigo jogador de futebol e a designer foram fotografados pelos paparazzi a cumprimentarem Sarah Ferguson num famoso restaurante local.

As imagens, que pode ver nas partilhas abaixo, estão agora a correr as redes sociais.

Importa recordar que David e Victoria Beckham encontram-se de férias com a família a bordo de um iate avaliado em mais de cinco milhões de libras, cerca de 5,8 milhões de euros.

