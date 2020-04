Luciano Camargo deu uma entrevista à revista "Quem" na qual falou sobre o seu casamento com Flávia Fonseca, com quem está há 17 anos e tem duas filhas: a gémeas Helena e Isabella, de 10 anos.

“O segredo é respeitar a mulher que amas. Prestar atenção no jeito como respondes para ela. Quando ela me chama, eu nunca respondo ‘quê?’. Digo, ‘oi, amor’. Muitos casais acham que podem falar qualquer coisa para o outro que depois eles se acertam. Não adianta mandar flores só. Tem que ser romântico todos os dias", aconselhou.

"Em 17 anos, eu e a Fau nunca discutimos! Já discutimos assuntos e ideias, mas nunca uma atitude minha ou dela. Não houve uma noite em que fui dormir, sem fazer uma oração com ela e dar-lhe um beijo. E acordo com beijo e com ‘eu te amo’ ou ‘bom dia, linda’. Sou extremamente cavalheiro", nota.

Na mesma entrevista, o músico brasileiro, que faz dupla com Zezé Di Camargo, confessou ainda que há fãs que pedem que não fale disto, pois tal faz com que as respetivas mulheres queiram que estes façam o mesmo em casa.

