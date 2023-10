A casa real espanhola iniciou as comemorações do 18.º aniversário da princesa Leonor, que irá atingir a maioridade no dia 31 de outubro.

As imagens retratam o crescimento da herdeira ao trono espanhol, que se prepara para fazer em breve o juramento de bandeira.

Desde a infância até à atualidade, lembre na galeria o crescimento da filha mais velha do rei Felipe VI e da rainha Letizia.

