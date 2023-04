A casa de Michael Jordan foi invadida na passada terça-feira e um jovem, de 18 anos, foi detido no local.

A polícia foi chamada à propriedade e foi alertada para um roubo, como explicaram as autoridades num breve comunicado citado pela People.

De acordo com alguns meios de comunicação, a casa pertence a Michael Jordan, de 60 anos.

Sabe-se ainda que Raiden K. Hagedorn, de 18 anos, foi detido no local quando a polícia chegou após as 16h [hora local], na terça-feira. O jovem foi acusado de invasão criminosa de residência ocupada e também recebeu duas acusações de danos criminais, segundo o Lake and McHenry County Scanner.

Mais tarde, foi libertado sob fiança, informou o Daily Herald, mas vai ter que ir a tribunal no dia 20 de abril.