Carrie Underwood exibiu a sua barriga tonificada numa selfie que publicou nas stories da sua página de Instagram no fim de semana.

De acordo com o Page Six, a imagem foi partilhada na rede social no domingo e pode ver-se a artista com um biquíni verde da sua linha, que custa 160 dólares (cerca de 140 euros). Para o look de praia ficar completo, Carrie Underwood escolheu ainda usar uns óculos de sol Ray-Ban de 178 dólares (cerca de 160 euros).

De recordar que no início do ano, Carrie Underwood conversou com a People sobre o seu físico e disse: "Sinto que no início da minha carreira estava a trabalhar para ter um certo tamanho ou encaixar-me numa certa estética que achava que queria ter. Agora sinto que treino para ser mais forte, ter energia e longevidade".

Aos 40 anos, a artista mantém uma forma física trabalhada e não deixa de exibir as curvas.



© Instagram

