Tendo nascido no seio de uma família numerosa, uma vez que tem cinco irmãs, são muitos os 'tesourinhos' de infância que Carolina Patrocínio tem guardados e alguns faz questão de partilhar com os seus seguidores do Instagram.

Ainda esta segunda-feira, dia 3 de maio, a comunicadora publicou nesta rede social um retrato de infância onde surge com uma das irmãs, neste caso Mariana Patrocínio.

Ao ver a fotografia - que mostra que Carolina pouco mudou em termos de expressão - os seguidores não resistiram em deixar elogios à memória.

Ora veja:

