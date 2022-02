Carolina Patrocínio resolveu assinalar o Dia dos Namorados de forma original. A apresentadora partilhou na sua conta oficial de Instagram uma fotografia do início do namoro com Gonçalo Uva.

Trata-se de uma imagem em que o casal surge na praia, captada há 14 anos (em 2008).

Carolina e Gonçalo casaram-se anos mais tarde, em 2013, e têm atualmente quatro filhos em comum: Diana, Frederica, Carolina e Eduardo.

Leia Também: Irmãs Patrocínio nos Alpes suíços para férias na neve. As imagens