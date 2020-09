Esta quinta-feira, dia 24, foi dia de gravações de Carolina Patrocínio para o seu programa na SIC Mulher, o 'What's Up TV', e a apresentadora apostou num visual que foge ao que habitualmente usa.

Com uma mini saia de napa, t-shirt assimétrica e botas estilo militar, mostrou-se na faceta mais alternativa e arrojada.

Na caixa de comentários, os seguidores não pouparam a apresentadora a elogios. Confira na galeria as imagens do look e diga-nos se aprova esta escolha.

Leia Também: Clássica e elegante! Carolina Patrocínio encanta com visual preto