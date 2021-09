Carolina Patrocínio está pronta para abraçar a a nova estação do ano. Na sua conta de Instagram, a apresentadora partilhou com os seguidores o visual que escolheu para usar no seu programa, What's Up', na SIC Mulher, cujo tema foi precisamente a chegada do outono.

Conforme poderá ver pela imagem partilhada, a comunicadora optou por um vestido na cor camel, de inspiração romântica e com a cintura marcada, conjugado com umas sandálias bronze.

Veja de seguida o look de Carolina Patrocínio:

Visual usado por Carolina Patrocínio© Instagram - Carolina Patrocínio

