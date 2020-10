Carolina Patrocínio partilhou com os seus seguidores do Instagram uma mudança por que está a passar na sua vida. A apresentadora explicou que durante a quarentena começou a olhar para a sua casa de outra forma, tornando-se assim adepta de um estilo mais minimalista.

"Há meses que ando a preparar a minha sala nova. Porque no confinamento sofri dessa 'doença' de começar a olhar para a casa e perceber que precisava de mudar tudo. Tudo no sentido de que precisava de mais espaço, de menos coisas, e começou-me a dar a 'panca' do minimalismo", explicou.

"Comecei literalmente a dar móveis e dei tanto que desde março não tenho mesa para jantar. Fiquei com o sofá principal e não há mais nada", partilhar.

"Estou a reestruturar tudo e está-se tudo a compor. A minha sala vai mudar para a semana", completa, revelando que deverá mostrar posteriormente o resultado final.

