De quarentena em casa, Carolina Patrocínio tem feito de tudo para, mesmo à distância animar os dias de toda a família.

A irmã da apresentadora, Inês, partilhou nas suas redes sociais uma fotografia do filho recém-nascido com a seguinte descrição: "Quando for mais velho, vai ouvir a história do ano em que nasceu e de que os seus primeiros meses de vida foram marcados por uma quarentena sem precedentes".

Perante as palavras da irmã, e uma vez que está a poucas semanas de dar à luz o quarto filho, Carolina brincou: "Já o meu vai chamar-se Covid". Palavras que conseguiram fazer Inês e os seguidores do Instagram soltarem valentes gargalhadas.

Recorde-se que a estrela da SIC aguarda a chegada de um menino, cujo não foi ainda revelado. O bebé vem juntar-se a Diana, Frederica e Carolina.

Leia Também: Os famosos portugueses que celebram pela primeira vez o Dia do Pai