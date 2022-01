O principado do Mónaco vive dias simbólicos. A princesa Charlene está de parabéns esta terça-feira, mas as celebrações especiais começaram no domingo, com o aniversário da princesa Carolina.

A filha do príncipe Rainier do Mónaco e de Grace Kelly completou o 65.º aniversário - data em que aproveitamos para recordar alguns dos momentos em que deu nas vistas pela sua beleza e elegância.

Os anos passam e a irmã de Alberto do Mónaco permanece uma inspiração. Clique na galeria para ver.

Leia Também: Ernst de Hannover, ainda marido de Carolina do Mónaco, tem novo amor?